Slitta il Festival di Sanremo? Il segretario del Cts lo esclude. Intanto al Borea è boom di ricoverati per Covid

Sanremo. Sono 111 i ricoverati per coronavirus all’ospedale Borea. Il dato è aggiornato a questa stessa mattina e segna un’importante recrudescenza della pandemia in provincia di Imperia. Solo la scorsa settimana i ricoverati erano una novantina, ancora meno nella precedente. Come se non bastasse, da oggi la Liguria è tornata zona gialla e ci rimarrà per almeno un paio di settimane, quando mancheranno si e no 15 giorni dall’inizio del Festival di Sanremo.

