Sostegni a imprenditoria femminile e giovanile, Confartigianato Imperia a disposizione per informazioni

Imperia. La Confartigianato annuncia con soddisfazione che è stato pubblicato il Decreto Ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico relativo alle misure in favore della creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile. Un’occasione importante che prevede l’integrazione con una quota di finanziamento a fondo perduto non superiore al 20% delle spese ammissibili. Per questa finalità è stata autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.

