Uisp Liguria, nuovo presidente è Tommaso Bisio, Pesce verso la presidenza nazionale

Genova. Tommaso Bisio è il nuovo presidente del Comitato Regionale UISP Liguria APS. Bisio, già vicepresidente del Comitato Territoriale UISP di Genova, consigliere regionale e nazionale, responsabile dell’UISP Nazionale Atletica leggera, con una lunga esperienza sul terreno delle attività sportive e dei progetti di promozione sociale, succede a Tiziano Pesce che ha guidato l’UISP ligure negli ultimi 8 anni (nell’Uisp, a tutti i livelli, vige il vincolo del doppio mandato).

A decretare il passaggio di testimone, all’unanimità, è stato il decimo Congresso, tenutosi sabato 30 gennaio, in modalità mista, presso la sede di piazza Campetto, nel pieno rispetto nelle normative anticovid, e in collegamento in videoconferenza, con la partecipazione della totalità delle delegate e dei delegati aventi diritto.

... » Leggi tutto