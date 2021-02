Bando abilità al plurale, Rossetti (PD): “Ennesimo ritardo della giunta regionale”

Regione. “Oggi, 2 febbraio, dopo aver creduto alle promesse dell’assessore Cavo fatte a dicembre non è ancora arrivata nessuna risposta alle reti, costituite da associazioni di volontariato, cooperative sociali, società sportive, imprese culturali, amministrazioni locali, enti di formazione professionale, che hanno presentato 82 progetti nel dicembre 2019 a seguito del bando abilità al plurale”. A parlare, in una nota, è il consigliere regionale del Partito Democratico Sergio Rossetti.

“E’ un ritardo clamoroso – spiega l’esponente democratico – dopo 14 mesi siamo ancora senza graduatoria, e atteggiamento scandaloso dell’amministrazione visto che a causa covid le organizzazioni no profit interessate sono disperate per mancanza di soldi, giovani e utenti spesso abbandonati a sé stessi e la Regione si tiene in pancia, ma perché?, ben 15 milioni di euro! Ricordiamo che a dicembre 2019 veniva illustrato dagli assessori alla Formazione e al Lavoro di Regione Liguria Ilaria Cavo e Gianni Berrino il bando in oggetto destinato ad un’ampia platea di realtà per presentare progetti di inserimento lavorativo e sociale destinati a persone svantaggiate”.

