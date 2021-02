Coda “scolastica” a Finale Ligure, la richiesta: “Riaprire passaggio a Porta Testa”

Finale Ligure. “Ormai da anni constatiamo che ogni mattina, in orario di entrata scolastica, dalle 7,50 alle 8,15, Via Dante, arteria principale che collega Finalborgo a Finalmarina, è una coda di veicoli, auto e bus, problema questo legato all’ingresso dei ragazzi di elementari, medie e superiori nelle strutture della zona. Ovviamente il problema Covid ha accentuato il problema, in quanto chi può accompagna i propri figli in auto, per evitare assembramenti e contatti sugli autobus”.

Ecco la protesta di un gruppo di cittadini finalesi sulla cosiddetta coda “scolastica”, con la richiesta di intervento del Comune finalese per risolvere le criticità viarie.

