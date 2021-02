Coronavirus, nuovo focolaio in Rsa di Santo Stefano. Due positivi anche in casa di riposo a Ventimiglia

Genova. «Veniamo ai dati di giornata nostri: sono 3794 i tamponi molecolari, 1734 i tamponi di tipo antigienico rapido effettuati per 238 nuovi casi positivi che sono in linea con i dati dei giorni scorsi, direi lievemente in sotto-tendenza nelle province da La Spezia fino a Savona, con un’incidenza invece in crescita nella provincia di Imperia». A sottolineare l’aumento di casi di Covid-19 nella provincia di Imperia è il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, che nel consueto punto stampa serale ha tracciato un bilancio sull’andamento del Coronavirus in Liguria.

