Il Consiglio regionale approva il riconoscimento di “Hezbollah” come organizzazione terroristica

Liguria. Con 18 voti a favore (maggioranza) e 11 astenuti (minoranza) è stato approvato l’ordine del giorno 18, presentato da Angelo Vaccarezza (Cambiamo con Toti presidente) e sottoscritto dai colleghi del gruppo Stefano Anzalone, Giovanni Boitano, Alessandro Bozzano, Chiara Cerri, che impegna la giunta ad attivarsi affinché anche lo Stato Italiano dichiari ufficialmente Hezbollah “organizzazione terroristica” come già fatto da altri paesi europei. Nel documento si ricordano i recenti attentati rilevando che la lotta al terrorismo è una priorità assoluta per l’Unione Europea. Hezbollah – si legge nell’ordine del giorno – si ispira allo Jihadismo islamista, di matrice khomeinista, che va diffuso in tutto il mondo e che, fin dalla sua nascita, l’organizzazione ha compiuto in una lunga serie di attentati che hanno valso al gruppo e ad alcuni suoi membri la designazione di terroristi da parte del governo Usa. Anche il Parlamento Europeo, a partire, dalla Risoluzione del 10 marzo 2005 – si legge nel documento – dichiarava che esistono prove inconfutabili dell’azione terroristica degli Hezbollah.

L’assessore allo sviluppo economico Andrea Benveduti ha espresso parere favorevole per la giunta.

