La Regione dice no alla legge Zan sull’omotransfobia: il centrodestra respinge la mozione

Genova. La maggioranza di centrodestra in Liguria si schiera contro la legge Zan sull’omotransfobia, già approvata alla Camera ma ancora in attesa di essere discussa al Senato. È l’esito della mozione proposta da Gianni Pastorino (Linea Condivisa) che avrebbe impegnato la giunta a sostenere “la proposta di legge in materia di violenza o discriminazione per motivi di sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere con la predisposizione di politiche attive dedicate”. A favore solo gli 11 consiglieri di minoranza, 18 i voti contrari.

La mozione era nata dopo il caso di Camilla Cannoni, la 23enne infermiera genovese che aveva denunciato con un video in lacrime sui social, diventato ben presto virale, di essere stata minacciata di morte e presa di mira con atti di vandalismo dai vicini di casa perché lesbica.

