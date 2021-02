Le sindache liguri: «Non ci sottraiamo alle responsabilità ma c’è ancora troppa disparità di genere nelle istituzioni»

Genova. Nel groviglio di responsabilità previste nel Testo unico enti locali si è sempre meno incentivati a ricoprire il ruolo di sindaco, soprattutto di un piccolo Comune, e si è fortunati se non si incorre in condanne. Gli esempi di sindaci condannati sono decisioni recenti dei tribunali: prima la condanna dell’ex sindaca di Genova Marta Vincenzi per le alluvioni del 2014, poi della sindaca di Torino Chiara Appendino per i fatti di piazza San Carlo.

