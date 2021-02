Polemica sulle panchine anti bivacco a Carignano ma nessuno sa chi le ha messe

Genova. Cinque anni fa un caso simile a Marassi, in piazza Manzoni. Lo scorso anno, una situazione “sventata” a Rivarolo. In questo 2021, ci risiamo. Nel quartiere residenziale di Carignano, a Genova, sta facendo discutere l’installazione di un divisorio su alcune panchine e che, secondo alcuni residenti, non è destinato a far rispettare il distanziamento sociale in tempi di covid bensì a evitare che su quella panchine possano sdraiarsi o bivaccare persone senza fissa dimora.

“Non siamo noi ad aver installato o fatto installare quei divisori – dice Andrea Carratù (Lega), presidente del municipio Centro Est, ovvero l’ente che avrebbe competenza in materia di arredi urbani nel quartiere – e non è stata l’azienda comunale, Aster, non ho mai avuto problemi ad attuare politiche anti-degrado ma in questo caso non c’entriamo nulla, per intervenire su quelle panchine, peraltro antiche, avremmo chiesto almeno il parere della sovrintendenza”.

