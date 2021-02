Scaletto senza Scalini alle Fornaci, approvata mozione: “Nuova spiaggia a Zinola e no ad aumento canone demaniale”

Savona. Approvata con 26 voti favorevoli e un astenuto la mozione presentata dalla minoranza in consiglio comunale a Savona, rappresentata dai capigruppo Elisa Di Padova, Manuel Meles, Barbara Pasquali, Marco Ravera, Mauro Dell’Amico, Andrea Addis, con cui impegnano il sindaco e la giunta a mantenere lo scaletto alle fornaci, evitare l’aumento del canone demaniale e replicare lo stesso servizio a Zinola.

“Lo scaletto senza scalini – spiega il consigliere del Partito Democratico Di Padova – è un progetto importantissimo sia dal punto della funzione sociale che dal punto di vista di un’ipotesi di filiera turistica. Le Fornaci sono il cuore di questo progetto. Sono stati tantissimi gli investimenti pubblici per realizzare questa spiaggia accogliente e aperta. Tutte le nuove strutture devono essere predisposte per quello che viene definito a livello europeo il tourism of all”.

