Scuole superiori, a una settimana dalla riapertura in Liguria 13 classi in quarantena

Genova. Sono 13 le classi delle scuole superiori in Liguria attualmente in quarantena quando è passata poco più di una settimana dalla riapertura degli istituti per la didattica in presenza al 50%. È quanto emerge dai dati comunicati dalle varie Asl e riportati in conferenza stampa dal presidente della Regione Giovanni Toti.

Di queste 13 classi 7 sono in provincia di Imperia e 6 nella città metropolitana di Genova. Nel territorio di Asl 3 in tutto sono 43 le classi che attualmente funzionano solo con la didattica a distanza, contando anche le 11 nelle scuole d’infanzia, 13 nelle primarie e altre 13 nelle medie. Dall’inizio dell’anno scolastico sul territorio di Asl 3 sono state complessivamente 1.007 le classi entrate in quarantena.

