Vaccino Covid per gli over 80, il via alle prenotazioni in Liguria slitta al 15 febbraio

Genova. Partiranno il 15 febbraio, e non il 12 come era stato annunciato ieri, le prenotazioni per la vaccinazione anti Covid degli over 80 in Liguria che vivono a casa propria e non in strutture protette. Ad aggiornare il calendario è stato oggi il presidente Giovanni Toti che giorno per giorno sta definendo i dettagli della nuova fase della campagna.

Inutile cercare di mettersi in lista adesso. Prima di lunedì 15 febbraio “sarà impossibile qualsiasi tipo di prenotazione – ribadisce Toti -. I numerosi medici di medicina generale con cui stiamo interloquendo, i farmacisti che saranno certamente coinvolti nel sistema così come i sindaci al momento non hanno certezze come non le abbiamo noi sui tempi di consegna dei vaccini e sulle quantità che avremo a disposizione per le varie tipologie. Avremo tutto definito all’inizio della settimana prossima”.

