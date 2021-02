Elezioni Coni Liguria: Antonio Micillo candidato per il bis

Genova. Antonio Micillo si ricandida alla guida del Coni Liguria per il prossimo quadriennio olimpico. Lo ha comunicato nel corso dell’ultimo consiglio regionale dove ha illustrato il lavoro svolto nel suo primo mandato.

Afferma Micillo: “Sollecitato da un gruppo di amici ho deciso di propormi anche per il prossimo quadriennio alla guida del Coni Liguria. l mondo dello sport sta vivendo un momento difficile a causa della pandemia. Ma nonostante tutto nel 2020 che ci ha lasciato da poco siamo riusciti a raggiungere tanti obiettivi che ci eravamo proposti all’inizio del quadriennio, tra gli altri: l’incremento del progetto Educamp, i Centri Coni, le partecipazioni al Salone Orientamenti focalizzate sulle possibilità lavorative create dallo Sport, la mostra sulla storia del palasport di Genova a Palazzo Ducale e l’impegno per il suo recupero, l’attenzione sull’impiantistica sportiva grazie all’ottimo rapporto costruito con Regione Liguria e le amministrazioni comunali locali anche per il tramite dell’Anci, il Trofeo Coni”.

... » Leggi tutto