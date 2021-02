L’incubo dei treni tra le case di Certosa: “Rischiamo un’altra Viareggio, serve un tunnel”

Genova. Riccardo Guasconi abita in via Ausonio Vedovi dal 1972. Dal suo balcone al quarto piano vedeva passare continuamente i treni, che erano anche il suo lavoro, perché faceva il ferroviere. “Già allora non era una bella vita, ma a questo punto tornerà come prima. E forse sarà ancora peggio”, sospira.

Perché lì, in quel corridoio oggi deserto tra le case di Certosa, si stima che passeranno ogni giorno circa 40 convogli merci, provenienti dal porto e diretti al Terzo Valico, sfruttando la linea del Campasso che verrà potenziata e riattivata nel 2024. E non solo, perché accanto a quei binari correranno anche quelli della metropolitana.

