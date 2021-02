Luna park, la proposta dei giostrai per piazzale Kennedy: “Allargarlo di 30 metri sul mare”

Genova. Ampliare piazzale Kennedy sul mare per circa 30 metri e allo stesso tempo realizzare una striscia verde della stessa ampiezza sul lato di corso Marconi, in modo da isolare dal punto di vista acustico le case di corso Marconi e piazza Rossetti. È la proposta che Amedeo Zanetti, portavoce del consorzio dei giostrai che da sempre organizzano il luna park invernale alla Foce, ha inviato agli uffici del Comune di Genova per scongiurare lo spostamento dei “baracconi”, più volte annunciato per i lavori del Waterfront di Levante e altrettante volte rimandato (a prescindere dalle norme anti Covid che hanno stroncato l’ultima edizione).

Il progetto di massima è stato redatto dallo studio tecnico Franceschini di Brescia e sottoscritto da tutte le organizzazioni di categoria dello spettacolo viaggiante. “In questo il modo il Comune potrà usare il piazzale anche per eventi, concerti e altri scopi. Potrà diventare un’area polivalente, già elettrificata e con tutte le norme di sicurezza, collocata in una posizione strategica – spiega Zanetti -. Non abbiamo ancora idea di quanto potrebbe costare, ma nel caso potremmo offrire un nostro contributo, ad esempio pagando un extra sul canone di occupazione per un certo numero di anni”.

