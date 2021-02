Nuovo carcere, primo sopralluogo a Cengio: interesse per le aree ex Acna

Cengio. Questa mattina i funzionari del ministero hanno effettuato un sopralluogo nelle aree del Comune di Cengio rese disponibili per la realizzazione della casa circondariale della provincia di Savona. Domani si svolgerà un secondo sopralluogo nelle aree individuate nel territorio di Cairo Montenotte.

Come precisato dalla Provincia di Savona, sono state “visibilmente apprezzate dai funzionari del ministero le aree ex Acna bonificate dalla Provincia di Savona negli ultimi venti anni e che si prestano ottimamente alla eventuale collocazione della casa circondariale anche grazie ai servizi già in essere”.

... » Leggi tutto