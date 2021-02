Ospedale Cairo, la soddisfazione del Pd dopo l’incontro: “Sposata la nostra linea”

Cairo Montenotte. “Il nostro lavoro in questo periodo è stato caratterizzato dalla collaborazione tra tutti gli attori territoriali, finalizzata alla tutela dei servizi essenziali della comunità valbormidese. Anche se in un primo momento le nostre proposte sono state rispedite al mittente, tacciati di propaganda politica, oggi ci troviamo ad apprezzare che tutti i soggetti, che in una prima fase erano critici nei nostri confronti abbiano sposato la nostra linea”.

Così il Partito Democratico valbormidese commenta la conclusione dell’incontro tenutosi tra il Distretto Sociosanitario delle Bormide, Provincia, sigle sindacali e il Comitato Sanitario Locale, con il Governatore Toti, nonché assessore alla sanità ligure, il quale si è dimostrato pronto a rivalutare la privatizzazione, riconoscendo che “potrebbe rappresentare – continuano dal Pd – un primo passo verso il percorso da noi auspicato per i servizi ospedalieri e socio sanitari del territorio”.

