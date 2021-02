Ospedale Cairo, Toti pronto a rivalutare la privatizzazione: “Potrebbe restare interamente pubblico”

Cairo Montenotte. “Il tempo passa, e il problema della sanità valbormidese è ancora privo di soluzione. Credo che le nostre richieste e i solleciti siano legittimi, e vorremmo avere qualche certezza in più”. Così il sindaco di Cairo, Paolo Lambertini, presidente del Distretto socio-sanitario delle Bormide, interviene alla video-conferenza con la Regione, i sindacati, e i primi cittadini del territorio.

Presente anche il governatore Giovanni Toti, che ha preso in carico l’appello di tutti i sindaci, in primis ha raccolto la sfida di tentare, in tempi brevi, di dare risposte sul futuro dell’ospedale. Prima fra tutte, quella di rivalutare la strategia della privatizzazione, sulla base di un percorso che non escluderebbe di lasciare il nosocomio cairese in quota interamente pubblica. Importanti le indicazioni avute anche relativamente al potenziamento dei servizi per il territorio del comprensorio.

