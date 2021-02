Ospedaletti. Intervento dei vigili del fuoco in serata presso l’edificio che ospita la Stazione Carabinieri di Ospedaletti per il crollo di parte del terrazzo di un alloggio di servizio della caserma, in via Cavalieri di Malta. Il crollo, dovuto a cause ancora in fase di accertamento, non ha causato feriti.

