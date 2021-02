Rapallo, il 10 febbraio il circolo territoriale di Fdi celebra il giorno del Ricordo

Rapallo. Mercoledì 10 febbraio il Circolo Territoriale di Fratelli d’Italia – Rapallo onorerà come ogni anno il “Giorno del ricordo”, solennità civile nazionale istituita in memoria delle vittime delle Foibe e dell’Esodo Istriano-Giuliano-Dalmata.

Dice il Presidente Gianni Arena: “Quest’anno la ricorrenza, da sempre al centro

degli interessi del partito di Giorgia Meloni, assume per il nostro circolo una

valenza ancora maggiore che in passato. Alle 9.30 di mercoledì 10 febbraio una

nostra delegazione si ritroverà infatti nella piazza Martiri delle Foibe davanti al cimitero di San Pietro per la collocazione di due diverse targhe. La prima verrà posizionata a fianco del monumento “L’infoibato”, donata alla città dalla scultrice Rosy Maccaronio, in sostituzione di quella distrutta nei mesi scorsi da un atto vandalico. La seconda è dedicata invece alla memoria di Norma Cossetto (1920–1943), Medaglia d’Oro al merito civile, studentessa istriana uccisa dalla pulizia etnica titina dopo essere stata seviziata e stuprata dai suoi carcerieri”.

