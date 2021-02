Ripascimento spiagge, oltre 300 mila euro per 15 Comuni in Provincia di Genova

Genova. Oltre 1 milione di euro per i ripascimenti delle spiagge della costa ligure. Sono stati stanziati dalla Regione Liguria su proposta dell’assessore all’Urbanistica e al Demanio Marco Scajola.

Sono 59 i comuni liguri, di cui 15 in provincia di Genova, che beneficeranno delle nuove risorse, derivanti dai canoni demaniali, che serviranno per lavori finalizzati alla gestione, fruizione e mantenimento del demanio marittimo e per interventi di difesa della costa.

