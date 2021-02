Semafori T-Red, Bucci: “Annullare le multe? Solo se sarà legale, troveremo una soluzione”

Genova. “C’è una situazione che deve essere risolta e la risolviamo, ci stiamo lavorando. Ma sono fiducioso, sia per il futuro sia per il passato, che troveremo una soluzione e lo faremo nel giro di pochi giorni”.

Così il sindaco genovese Marco Bucci all’indomani del voto unanime in consiglio comunale che lo impegna a “valutare l’annullamento” delle multe per errata canalizzazione ai famigerati semafori T-Red come chiesto a gran voce dalle associazioni dei consumatori che ieri hanno riunito per la prima volta i cittadini colpiti e sono già partite coi primi ricorsi davanti al giudice di pace.

