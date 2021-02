Spostamento ferrovia a monte Finale-Andora, associazioni: “Sempre meno treni. Servirà un’opera così impattante?”

Provincia. “Da lunedì 1° febbraio sono scomparse altre due coppie di Thello, treno internazionale che collega Nizza a Milano e viceversa, cioè un servizio reale che da una risposta concreta al più e più volte citato problema del cosiddetto ‘isolamento’ della regione”. A farlo presente sono WWF, Assoutenti Savona, Comitato per la salvaguardia del territorio e la tutela della popolazione e delle attività produttive, il Comitato Territoriale e il Comitato Pendolari Sv-Ge.

“Eppure, escludendo un (doveroso ma tardivo) intervento dell’assessore ai trasporti della Regione Liguria, Gianni Berrino, l’ulteriore decurtazione di servizio – che rimane a questo punto limitato ad una ‘striminzita’ coppia di treni giornalieri – non sembra aver turbato granché la politica ligure. Anzi. Eppure di un’ulteriore cancellazione di Thello si parlava da mesi, in un contesto di avvenuta decurtazione del servizio stesso, con la scomparsa della coppia da e per Marsiglia” commentano le associazioni sopracitate.

... » Leggi tutto