Ue, Coldiretti Liguria: «Bene dietrofront su allarmi in etichette vino, dobbiamo difendere le tipicità tradizionali dei nostri territori»

Genova. «Importanti rassicurazioni verbali arrivano dal vicepresidente della Commissione europea Margaritīs Schinas, riconoscendo che è del tutto improprio assimilare l’eccessivo consumo di superalcolici tipico dei Paesi nordici, al consumo moderato e consapevole di prodotti di qualità ed a più bassa gradazione, come la birra e il vino, che in Italia sono diventati l’emblema di uno stile di vita “lento”, attento all’equilibrio psico-fisico che aiuta a stare bene con se stessi, da contrapporre all’assunzione sregolata di alcol». E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare i contenuti della Comunicazione sul “Piano d’azione per migliorare la salute dei cittadini europei” approvata dalla Commissione Europea.

