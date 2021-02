Vino, Coldiretti Liguria: “Bene il dietrofront Ue sull’allarme abuso di alcool sulle etichette”

Liguria. “Importanti rassicurazioni verbali arrivano dal vice presidente della Commissione Wuropea Margaritīs Schinas, riconoscendo che è del tutto improprio assimilare l’eccessivo consumo di superalcolici tipico dei Paesi nordici, al consumo moderato e consapevole di prodotti di qualità ed a più bassa gradazione, come la birra e il vino, che in Italia sono diventati l’emblema di uno stile di vita ‘lento’, attento all’equilibrio psico-fisico che aiuta a stare bene con se stessi, da contrapporre all’assunzione sregolata di alcol”. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare i contenuti della comunicazione sul “Piano d’azione per migliorare la salute dei cittadini europei” approvata dalla Commissione Europea.

“Le parole del commissario devono ora tradursi in atti concreti, che riconoscano la specificità del vino escludendolo dall’ambito di applicazione delle raccomandazioni contenute nel piano, ma a preoccupare sono anche i limiti posti all’attività di promozione per prodotti simbolo del Made in Italy compresi la carne rossa ed i salumi. Il testo prevede che la Commissione ‘proporrà un’indicazione obbligatoria della lista degli ingredienti e delle indicazioni nutrizionali sulle bevande alcoliche entro la fine del 2022 e degli allarmi salutistici entro la fine del 2023’ rivedendo anche la ‘politica di promozione sulle bevande alcoliche’ e su questo vanno ora garantite le opportune esenzioni per vino e birra”.

