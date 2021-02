Abusi edilizi in un maneggio del Tigullio, 19 persone denunciate dai carabinieri forestali

Genova. Abusi edilizi sulla maggior parte delle strutture adibite a ricoveri dei cavalli di un maneggio sulle alture tra Camogli e Rapallo e campi di allenamento realizzati anche in violazione al vincolo paesaggistico-ambientale.

Per questo i carabinieri forestali della stazione di Rapallo hanno denunciato 19 persone. Nonostante il maneggio esista da molti anni, da quanto appurato, non erano mai stati effettuati controlli in precedenza in materia edilizia o paesaggistico-ambientale.

... » Leggi tutto