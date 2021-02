Confcommercio socio fondatore del primo istituto tecnico del Turismo in Liguria

Genova. Confcommercio Liguria – l’associazione regionale che raggruppa le Confcommercio delle quattro province liguri – ha formalmente deciso di partecipare quale socio fondatore alla Fondazione Istituto Tecnico Superiore Turismo Liguria – Academy of Tourism, Culture And Hospitality che avrà sede a Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure.

Confcommercio Liguria è l’associazione maggiormente rappresentativa delle imprese del settore del turismo in Liguria sia per numero di imprese aderenti sia per numero di addetti – afferma Paolo Odone, Presidente di Confcommercio Liguria , e quindi esprime soddisfazione per il fatto di essere tra i fondatori di questo istituto che nasce per rispondere alle esigenze evidenziate dalle imprese rappresentate di figure altamente specializzate e con nuove e più affinate competenze operative .

