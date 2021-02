Genova. La scorsa notte i vigili del fuoco sono intervenuti nei pressi di Corso Marconi e Corso Italia, alla Foce, per l’incendio di una baracca adibita a rimessaggio per pescatori.

L’incendio è stato domato in pochi minuti e per fortuna non si registrano feriti o intossicati, solo tanta paura per le alte fiamme che si vedevano anche a distanza di diverse centinaia di metri.

... » Leggi tutto