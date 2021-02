Giornata prevenzione spreco alimentare, Riolfo (Lega): «Liguria in campo con il Piano strategico regionale»

Genova. «Il cibo ‘dimenticato’ non fa bene all’ambiente e alle tasche di ogni famiglia. Domani si svolge l’ottava edizione della Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare e, secondo i dati dell’ultimo report dell’Osservatorio Waste Watcher, lo scorso anno in Italia, durante la crisi dovuta alla pandemia da coronavirus, sono stati sprecati 27 chili di cibo a testa (529 grammi a settimana). Ossia l’11,78% in meno rispetto al 2019.

