Il consigliere Bozzano a difesa del sindaco Giuliano: “Savona segua l’esempio di Vado Ligure”

Savona/Vado L. “Ho letto con molta attenzione le dichiarazioni emerse dalla presentazione degli ordini del giorno presso il Consiglio comunale della città di Savona, in merito alla costruzione di un impianto energetico a turbogas. Le dichiarazioni del Pd sconcertano davvero e si dimostrano perfettamente in linea con il pensiero e le parole del capogruppo Sansa di opposizione in Regione Liguria”.

Parole del consigliere regionale Alessandro Bozzano, del gruppo “Cambiamo!”, che interviene a difesa del sindaco di Vado Ligure Monica Giuliano nel botta e risposta con il partito Democratico.

