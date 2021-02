Il punto sulla ripresa del calcio dilettanti

L’intero mondo del pallone è alle prese con questo problema di non facile soluzione. I pareri sono discordanti e le soluzioni stentano a farsi fronte. Continuano incessantemente le riunioni online e i questionari organizzati dai vari Comitati Regionali, per cercare di capire se e come potranno ricominciare i campionati, e le prime indiscrezioni dei colloqui, che giungono dalle società interpellate, non sembrano positive.

Contrariamente dai risultati delle tante inchieste sulla materia, la maggioranza delle società, soprattutto nelle categorie inferiori all’Eccellenza (anche per l’Eccellenza però, precisiamo che in alcune regioni ci sarebbero problemi), avrebbero comunicato di essere propense, visto l’attuale protocollo, ad attendere settembre per riprendere i campionati.

... » Leggi tutto