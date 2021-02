Impianti sciistici, a Santo Stefano d’Aveto pronti ad aprire: “Ma per una settimana sarebbe una beffa”

Santo Stefano D’Aveto. La neve per ora non manca, come ben sanno i moltissimi skialper e ciaspolatori che hanno affollato le montagne della Val D’Aveto nelle scorse settimane. Le piste sono pronte perché, nonostante la chiusura imposta dal governo, il lavoro sulla neve è stato fatto. Ora però anche a Santo Stefano D’Aveto i gestori degli impianti sciistici attendono certezze, dopo il via libera arrivato oggi dal Cts per la riapertura dal 15 febbraio, ma solo in zona gialla.

“Se ci faranno riaprire ben venga, ovvio che riapriremo – dice Pietro Squeri, direttore dei servizi della Ski area, che porta gli sciatori da Rocca D’Aveto alla vetta del monte Bue – ma la verità è che un parere positivo del Cts non dà ancora certezze sulla riapertura. Occorrerà attendere le valutazioni del venerdì sui colori delle zone e siamo preoccupati del rischio di riaprire magari per una settimana”.

