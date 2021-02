Intesa tra Carige e Ance per l’accesso al Superbonus: uno sportello dedicato e una guida

Liguria. Ance Genova e Banca Carige siglano un accordo di collaborazione a sostegno delle imprese di costruzioni direttamente impegnate nell’esecuzione dei lavori coperti dalle agevolazioni fiscali introdotte dal decreto rilancio finalizzato a offrire alle aziende associate un supporto concreto, professionale, veloce e alle migliori condizioni di mercato. Alla presentazione – la prima in presenza in Carige dopo lungo tempo – dell’intesa Gianluca Guitani, chief commercial officer di Banca Carige e e Filippo Delle Piane, presidente Ance Genova.

L’intesa è diretta a offrire in tempi rapidi soluzioni mirate ad affiancare il mondo dell’edilizia nel complesso iter per beneficiare dei crediti d’imposta previsti dai decreti in vigore, opportunità di interesse ma che richiedono competenze specifiche e strumenti ad hoc per affrontare il complesso delle prescrizioni.

... » Leggi tutto