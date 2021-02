Licenziamenti, Cisl ribatte a Confindustria: “Proroga del blocco e della cassa Covid”

Liguria. “Confindustria propone lo sblocco dei licenziamenti in maniera selettiva, magari con lo sblocco solo nel settore manifatturiero. Noi diciamo che non è ancora il momento e che lo sblocco selettivo darebbe un segnale contraddittorio e ambiguo al paese ancora in piena pandemia e senza che se ne possano traguardare gli sviluppi né prevedere la fine”.

Così Luca Maestripieri, segretario generale Cisl Liguria commenta le dichiarazioni del presidente di Confindustria Genova, Giovanni Mondini, che ha chiesto che non venga rinnovato il blocco dei licenziamenti nel settore manifatturiero in scadenza a fine marzo.

