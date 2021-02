Lutto e commozione per la tragedia di Tovo San Giacomo. Sindacati: “Sicurezza priorità in tutti i cantieri”

Tovo San Giacomo. Mentre sono in corso le indagini e i rilievi peritali sulla tragedia di questa mattina, lutto e cordoglio per la tragica morte dell’impresario tovese travolto dal crollo nel quale ha perso la vita Maurizio Superchi, 65enne, imprenditore edile nonché proprietario del complesso immobiliare in ristrutturazione.

“La comunità di Tovo San Giacomo oggi è stata colpita da una tragedia: un nostro concittadino è morto mentre lavorava alla ristrutturazione di una vecchia abitazione.

Maurizio era una persona mite e cordiale, un grande lavoratore e la sua tragica scomparsa ci lascia tutti sgomenti” afferma il sindaco Alessandro Oddo.

