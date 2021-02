Millesimo, l’appello di Michelangelo Bove: “Priorità al settore giovanile rispetto alle prime squadre”

“Il calcio mi manca tantissimo ma…”. Inizia così la riflessione del direttore generale nonché giocatore del Millesimo Michelangelo Bove, che esprime il suo pensiero personale circa l’interrogativo che si pongono tanti addetti ai lavori: sarebbe opportuno iniziare a marzo se la situazione lo consentisse?

“Penso che il settore giovanile debba essere messo al primo posto – prosegue – perché i ragazzi, siano essi bambini o adolescenti hanno assoluto bisogno di tornare a una pseudo normalità. Ormai è un anno che questa situazione si protrae e i più piccoli hanno bisogno dello sport, per tutto quello che rappresenta. Spero che gli sforzi della Federazione siano indirizzati in primis al calcio giovanile. Come società, abbiamo fatto continuare gli allenamenti individuali, ma se in primavera ci fossero le condizioni per dare vita a mini campionati o tornei per il settore giovanile, federali o organizzati della società, sarebbe giusto farli”.

