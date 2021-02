Monte Beigua, a pochi chilometri ma difficile da raggiungere

Beigua, l’irraggiungibile! Quattro anni fa scrissi: “Da casa mia vedo il Monte Beigua, invitante e maestoso, che è ‘solo’ distante 20 km in linea d’aria, e spesso mi viene voglia di andarci. Solo che ‘andarci’ non è così facile ed agevole. Intanto, se prendo la via Aurelia, c’è il “tappo” Savona e poi il ‘tappo’ Albisola, ed ancora il ‘tappo’ a Celle e a Varazze. Si può risparmiare un po’ di tempo utilizzando il tratto di autostrada da Savona-Vado a Celle Ligure. Poi da Varazze la strada è obbligatoria: fino ad Alpicella con la strada provinciale SP542 e poi con la SP57bis.

Due strade che non sono un gran che! Piene di curve, larghezza variabile, pericolose per incrocio con mezzi pesanti, fondo scadente, e segnaletica orizzontale mancante. Bisogna stare molto attenti. Oltre Alpicella invece la strada si stringe notevolmente, alcune curve sono proprio strette, l’incrocio con altri veicoli è spesso impossibile. Bisogna fare manovra. Più avanti per un breve tratto la strada si allarga, ma poche illusioni!

