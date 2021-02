Raccolta rifiuti a Savona, Lega: “Meglio isole ecologiche intelligenti e telecamere”

Savona. Raccolta differenziata porta a porta? Meglio le isole ecologiche “intelligenti”, con cassonetti tecnologici e telecamere pronte a sanzionare i “furbetti”. A sostenerlo è la Lega di Savona, che oggi alle 18 in commissione presenterà un piano “alternativo” a quello diffuso nelle scorse settimane da Palazzo Sisto.

Il piano illustrato a dicembre prevede un consistente aumento della Tari (il 20%) per far fronte alle spese previste per spingere la differenziata porta a porta, sia sul fronte delle risorse umane (con 43 assunzioni) che materiali (con l’acquisto di nuovi mezzi). Ora Lega propone un’apertura verso nuove tecnologie e metodologie di gestione, ma senza avere costi aggiuntivi sia per l’amministrazione che per i cittadini.

... » Leggi tutto