Sanremo, un’offerta per trasformare Villa Angerer in albergo. Ponente Ambiente Cultura: «E’ una svendita»

Sanremo. C’è una trattativa in corso per l’affidamento in concessione di Villa Angerer. Il 29 gennaio scorso era scaduto il termine previsto dall’ultima manifestazione di interesse rivolta ai privati lanciata da Palazzo Bellevue, pubblicata dopo una serie di tentativi andati a vuoto: canone di partenza 35 mila euro all’anno. A presentare una proposta sarebbe – secondo indiscrezioni – un imprenditore alberghiero della zona che avrebbe prospettato di realizzare una struttura alberghiera di super lusso.

... » Leggi tutto