Serie D, giudice sportivo: fermati sei giocatori e un allenatore

Vado Ligure. Sei calciatori, un allenatore, un dirigente ed una società sono stati sanzionati dal giudice sportivo, relativamente alle partite del girone A della Serie D giocate mercoledì 3 febbraio.

Riccardo Romani (Fossano) è stato fermato per due giornate in quanto espulso “per avere, al termine della gara, indebitamente presente nel tunnel degli spogliatoi, tentato di avvicinarsi, protestando, al direttore di gara senza tuttavia riuscirci per il tempestivo intervento dei propri compagni di squadra”.

