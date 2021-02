Albenga, sorpreso a cedere una dose di coca a un cliente: arrestato per spaccio dalla polizia locale

Albenga. Nuovo arresto da parte dell’Ufficio Unico di Sicurezza Urbana dell’Associazione delle Polizie Locali “Riviera di ponente” che riunisce i comandi di Albenga, Loano e Finale Ligure.

Mercoledì 3 febbraio l’autopattuglia della polizia locale stava transitando in centro per recarsi nella vicina piazza del Popolo ad Albenga quando, a margine di via Genova, è stata notata una situazione sospetta: un italiano ha incrociato fugacemente le mani di un cittadino di origini straniere per un rapidissimo (e a quanto pare collaudato) scambio di soldi per una dose di cocaina.

... » Leggi tutto