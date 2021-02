Calcio e donne, Michela Bazzano della Priamar affronta il tema nella tesi: “Stereotipi di genere nello sport. Il calcio come gioco da maschi”

Savona. Non ci si rende davvero conto di quanto possa fare male un pregiudizio fino a quando non se ne diventa vittima. E il pregiudizio è l’anticamera della violenza, fisica ma anche morale. La seconda si verifica ogni qualvolta si viene privati di ciò che ci fa star bene solo perché qualcun altro reputa che non sia così che debba andare il mondo. La scelta dello sport dovrebbe essere scevra da qualsiasi logica che non sia quella della salute e del divertimento, ma è indubbio che per una ragazza che decide di giocare a calcio vi sia la difficoltà di una barriera culturale da abbattere che resiste ancora.

Michela Bazzano (terza in alto a partire da sinistra) milita da ormai qualche anno nella formazione femminile di calcio a 5 della Priamar Liguria e ha affrontato il tema della relazione tra il calcio e l’universo femminile nella sua tesi di laurea in Scienze Pedagogiche e dell’Educazione, conseguita presso l’Università degli studi di Genova. Il titolo dell’elaborato: “Stereotipi di genere nello sport. Il calcio come gioco da maschi”.

