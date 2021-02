Coronavirus, è il Ponente ligure l’area più colpita. Toti: «Pensiamo a vaccinare per primi i frontalieri»

Genova. «Sono 75 (su 332 in tutta la Liguria, ndr) i nuovi positivi in Asl 1 che si conferma il territorio, quello di Imperia, Sanremo e Ventimiglia, per numero di abitanti con la più alta circolazione del coronavirus anche evidentemente a cagione della vicinanza con la frontiera francese: un paese, la Francia, che sconta una circolazione del virus assai superiore alla nostra». Lo ha dichiarato il governatore ligure Giovanni Toti, nel consueto punto stampa serale sull’andamento dei contagi da Covid-19 in Liguria.

