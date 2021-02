Coronavirus, la Liguria resta in zona gialla un’altra settimana ma l’Rt è in aumento

Liguria. L’Rt della Liguria, secondo la bozza dell’ultimo monitoraggio del ministero della Salute relativo alla settimana scorsa, è compreso tra 0,89 e 1,00. In base al dato inferiore dell’intervallo di confidenza, come anticipano fonti della Regione verrà confermata la permanenza in zona gialla almeno fino al prossimo weekend, quando arriverà il nuovo monitoraggio. Tuttavia si registra un trend in aumento rispetto alla settimana 18-24 gennaio in cui l’Rt inferiore dell’intervallo di confidenza era 0,81.

L’Italia si trova in un contesto “preoccupante per il riscontro di varianti virali di interesse per la sanità pubblica in molteplici regioni che possono portare ad un rapido incremento dell’incidenza”, rileva la bozza del monitoraggio settimanale della Cabina di regia. L’Rt nazionale dovrebbe restare anche questa settimana allo 0,84.

