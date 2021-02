Covid, Bassetti: “Italia fanalino di coda sui sequenziamenti, servono a intercettare le varianti”

Genova. Nelle prossime ore anche la task force di Alisa dovrebbe fare il punto sulla consistenza di varianti specifiche di Covid-19 nella nostra regione. Nei giorni scorsi si era parlato di alcuni casi di “variante inglese” ma ancora non ci sono cifre ufficiali relativamente alle varianti sudafricana e brasiliana, particolarmente temute perché con un’alta capacità di infezione.

Il problema è che, in Liguria come nel resto del Paese, non è semplice ottenere questo tipo di informazioni. “Purtroppo siamo il paese in Europa che fa meno sequenziamenti, 1 su 1000 positivi – dice il direttore della Clinica di Malattie infettive del San Martino in un post su Facebook – e invece occorre investire in questo tipo di attività per metterci al passo del resto d’Europa, più sequenziamenti in tutti i laboratori del nostro paese”.

