Covid, la richiesta di Confartigianato “Vaccini prioritari per odontotecnici e addetti a onoranze funebri”

Liguria. Onoranze funebri e odontotecnici inseriti tra le categorie a cui offrire prioritariamente la vaccinazione contro il Covid-19. È quanto chiede Confartigianato alla Regione Liguria in una lettera firmata dal presidente dell’associazione ligure Giancarlo Grasso e indirizzata al governatore Giovanni Toti.

“Due categorie particolarmente esposte al rischio contagio da Covid-19 – spiega Grasso – e che svolgono un ruolo operativo sia nell’ambito pubblico, sia privato, rispondendo alle necessità sanitarie richieste dai medici e dagli operatori sanitari in genere. Per questo chiediamo che anche agli addetti che lavorano in questi due settori venga somministrato il vaccino in via prioritaria”.

