Foto shock, Salvini come Moro. Rixi: “Denunciamo”. Ghiglione: “Attacco strumentale”

Genova. Un nuovo polverone politico rischia di sorgere in queste ore in seguito alla pubblicazione su facebook di una foto ritraente Matteo Salvini, leader della Lega, al posto di Aldo Moro nella purtroppo celebre foto relativa al rapimento e relativa prigionia del segretario della Dc messo in atto dalle Brigate Rosse, accompagnato dal commento “Non succede, ma se succede…”

Il post, rimosso dopo pochi minuti, è stato pubblicato da Federico Pinelli, militante di sinistra, iscritto a Rinfondazione Comunista, senza alcun tipo di incarico nel partito e in altri ruoli istituzionali. Immediata la reazione della Lega: “Matteo Salvini è finito nuovamente nel mirino – scrive in un comunicato stampa il deputato Edoardo Rixi – Scorrendo il profilo di La Sinistra è evidente al militanza di Pinelli, con tanto di foto del 2019 durante una campagna elettorale, affiancato anche da Davide Ghiglione, oggi capogruppo della sinistra nel consiglio Municipale della Val Polcevera”.

... » Leggi tutto