Liguria in zona arancione tra una settimana? Toti: “È possibile”. E la Francia finisce sotto accusa

Genova. La Liguria potrebbe finire in zona arancione la prossima settimana? “È possibile ma speriamo di no”. Il presidente Giovanni Toti conferma così i timori legati all’aumento di contagi registrato in questi giorni, già anticipato dal trend dell’ultimo monitoraggio Iss che consente di restare un’altra settimana in zona gialla ma con dati in peggioramento.

“Abbiamo una situazione molto fluida – spiega Filippo Ansaldi, direttore della prevenzione di Alisa -. Il virus sta circolando di più rispetto alle settimane scorse. Ora rileviamo un Rt vicino a 1 con ondulazioni piccole ma sensibili agli indicatori. In questo momento il rispetto delle misure sociali e fisiche è fondamentale”.

