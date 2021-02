Non solo Sanremo, anche il futuro di Euroflora 2021 dipende dal parere del Cts

Genova. Parlando di fiori e di pandemia, non c’è mica solo il tema Sanremo. A Genova, nel 2021, in teoria, è già programma e fissata sul calendario la prossima edizione di Euroflora. Ma anche su quel grande evento, come su altri, pende la decisione del Comitato tecnico scientifico.

“Sono soddisfatto per il via libera a un evento importante per la Liguria come il Festival di Sanremo, sarebbe stato insensato farlo a Milano o a Roma ma adesso aspettiamo l’ok per la nostra Euroflora” ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci stamani a margine della presentazione del futuro Museo dell’emigrazione italiana.

